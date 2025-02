Miles Teller sarà Gino Bartali nel biopic sul grande ciclista ed eroe della Resistenza

In precedenza, Bartali era stato interpretato da Pierfrancesco Favino nella fiction di Rai andata in onda nel 2006

Miles Teller interpreterà il campione italiano di ciclismo ed eroe della Seconda Guerra Mondiale Gino Bartali nel prossimo biopic al momento intitolato semplicemente Bartali.

Il progetto è della coppia di registi E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, che hanno vinto l'Oscar per il documentario Free Solo e hanno fatto il loro esordio nella sceneggiatura con Nyad (che ha portato alla nomination all'Oscar Annette Bening e Jodie Foster).

I due dirigeranno da una sceneggiatura di Karen Tenkhoff (I diari della motocicletta), che produrrà la pellicola insieme alla Little Monster Films di Vasarhelyi e Chin. I diritti di sfruttamento del progetto saranno messi in vendita al prossimo European Film Market di Berlino.

Gino Bartali, eroe e Giusto tra le nazioni

Gino Bartali in bicicletta

Bartali è stato uno dei più celebri atleti italiani e il ciclista più famoso d'Italia prima della seconda guerra mondiale, avendo vinto sia il Giro d'Italia che il Tour de France. Durante la guerra, usò la sua fama per portare messaggi alla Resistenza italiana e aiutare gli ebrei perseguitati dai nazisti.

Piefrancesco Favino è Gino Bartali nella fiction di Rai 1

Nel 2010 è emerso che aveva nascosto una famiglia ebrea nella sua cantina, salvandole la vita. Per questo nel 2013, è stato dichiarato Giusto tra le nazioni per la sua attività a favore degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra, ha vinto nuovamente il Giro d'Italia e il Tour de France nel dopoguerra. Si è spento quindi nel 2000. La sua figura è stata interpretata in precedenza da Pierfrancesco Favino nella fiction del 2006 Gino Bartali - L'intramontabile.

Teller ha numerosi progetti in arrivo, tra cui Misteri dal profondo con Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver (in uscita il 14 febbraio su Apple TV+), il biopic di Antoine Fuqua su Michael Jackson, la commedia romantica Eternity e il film d'animazione The Ark and the Aardvark.