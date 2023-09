Ashton Kutcher e Mila Kunis si scusano per la lettera a sostegno di Danny Masterson: 'Supportiamo le vittime'

Gli attori Ashton Kutcher e Mila Kunis si sono scusati pubblicamente per le lettere che hanno scritto al giudice in difesa di Danny Masterson, loro co-star di That '70s Show, accusato di stupro nei confronti di tre ragazze.

Le scuse

La coppia di attori Ashton Kutcher e Mila Kunis si è scusata pubblicamente per aver scritto delle lettere in difesa del loro collega Danny Masterson di That '70s Show, allora condannato per stupro. Nella lettera definivano l'attore "un modello di comportamento". "Siamo consapevoli del dolore causato dalle lettere che abbiamo scritto a favore di Danny Masterson", ha dichiarato Kutcher in un video postato sabato sul suo profilo Instagram. "Noi sosteniamo le vittime. Lo abbiamo fatto storicamente attraverso il nostro lavoro e continueremo a farlo in futuro", aggiunge Kunis, che nel video siede accanto al marito Kutcher. L'attore spiega poi come la famiglia di Masterson abbia contattato lui e la Kunis per scrivere quelle lettere per "rappresentare la persona che abbiamo conosciuto per 25 anni".

Di seguito il video postato su Instagram:

"Le lettere non sono state scritte per mettere in dubbio la legittimità del sistema giudiziario o la validità della decisione della giuria" dichiara Kunis, e il marito aggiunge: "Erano destinate alla lettura del giudice e non volevano minare la testimonianza delle vittime o ritraumatizzarle in alcun modo. Non avremmo mai voluto farlo e ci dispiace che ciò sia avvenuto".

Le lettere

Kutcher e Kunis non sono stati gli unici a scrivere delle lettere in difesa di Masterson al giudice del processo per violenza sessuale. Oltre 50 persone infatti hanno fatto lo stesso, tra le star di That '70s Show ci sono Debra Jo Rupp, che interpretava Kitty nella sitcom della Fox, e Kurtwood Smith, che interpretava Red. Un estratto della lettera di Kutcher recita: "Danny prende sul serio il suo lavoro. È gentile, cortese e lavora sodo. Tratta tutti, dagli addetti ai lavori, agli attori, ai ristoratori, come se fossero alla pari. Come modello di comportamento, Danny è sempre stato un modello eccellente...". Nella lettera della moglie, l'attrice definisce Masterson "Un amico straordinario, un confidente e, soprattutto, un'eccezionale figura di fratello maggiore. La sua genuina preoccupazione per coloro che lo circondano e il suo impegno a dare l'esempio lo rendono un modello di comportamento e un amico eccezionale".

La risposta di una delle ragazze

Giovedì Masterson è stato condannato a 30 anni di carcere, e potrà ottenere la libertà condizionata quando avrà 77 anni. A seguito del video di Kutcher e Kunis una delle vittime di Masterson ha criticato le scuse della coppia commentando: "Questo video è stato incredibilmente offensivo e doloroso. La mia speranza è che imparino la responsabilità radicale e l'importanza dell'auto-educazione per imparare a tenere sotto controllo i loro privilegi - soprattutto Ashton, che sostiene di lavorare a favore delle vittime di crimini sessuali. E per quanto riguarda Mila, posso solo pensare a Times Up".