Mila Kunis star e produttrice di The 47 Night Stand

L'attrice Mila Kunis sarà coinvolta come protagonista e produttrice della commedia The 47 Night Stand, realizzata da Skydance.

Mila Kunis sarà protagonista e produttrice di The 47 Night Stand, un nuovo film scritto da Greg Malins (Friends).

Il progetto sarà prodotto da Skydance ed è nelle prime fasi di sviluppo.

Il coinvolgimento della star

Attualmente non è stata svelata la trama di The 47 Night Stand, anche se la storia viene descritta come un approccio fresco e divertente al romanticismo, sulla scia della tradizione dei classici del genere.

Mila Kunis sarà coinvolta nella produzione con la sua Orchard Farm Productions, mentre David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger seguiranno la realizzazione del lungometraggio per Skydance.

L'attrice, in precedenza, ha recitato in apprezzate commedia come Friends with Benefits o Forgetting Sarah Marshall.

Prossimamente Mila sarà protagonista di Goodrich, film che la vedrà protagonista accanto a Michael Keaton e Andie MacDowell.