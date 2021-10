Mike Flanagan, Netflix annuncia una nuova miniserie tratta da Edgar Allan Poe

Netflix ha annunciato uno dei prossimi impegni di Mike Flanagan: il regista di Midnight Mass si occuperà di The Fall of the House of Usher, miniserie tratta da Edgar Allan Poe.

Dopo il successo di Midnight Mass, Netflix ha annunciato quello che sarà il prossimo lavoro di Mike Flanagan. Il regista e autore di Hill House si occuperà di The Fall of the House of Usher, una miniserie tratta da Edgar Allan Poe.

"Mike Flanagan ha altri spaventi in arrivo per Netflix" - si legge nel post condiviso dalla piattaforma streaming - "dopo the Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e l'imminente adattamento di The Midnight Club, Flanagan si occuperà di The Fall of House Usher, una nuova serie limited tratta da diversi lavori di Edgar Allan Poe"

La caduta della casa degli Usher è un racconto pubblicato da Poe nel 1839 nel quale il protagonista viene invitato dal suo amico di infanzia Roderick Usher presso la sua casa di famiglia. Al suo arrivo, il protagonista resta negativamente colpito dall'aspetto della casa, un'abitazione cupa e tetra. Roderick Usher, che lo accoglie calorosamente, è in condizioni di salute precarie: il suo aspetto è quello di un uomo fortemente provato. Una sera Usher annuncia al protagonista la morte di sua sorella, Lady Madeline, e gli chiede di trasportare il corpo della donna nelle segrete, in attesa di una opportuna sepoltura.

Con Midnight Mass Mike Flanagan ha messo a segno un'altra serie che ha ottenuto il favore di pubblico e critica. La collaborazione tra il regista e Netflix ormai prosegue senza sosta e con titoli sempre molto attesi dai fan. Flanagan ha diretto anche l'adattamento di due romanzi di Stephen King, Il Gioco di Gerald e Doctore Sleep.