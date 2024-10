Mike Flanagan: il suo Hush uscirà nelle sale americane, ecco quando

La scorsa estate, Mike Flanagan ha riavuto i diritti completi del suo gioiello horror del 2016, Hush. Il regista ha approfittato di questa opportunità per organizzare un'uscita in 4k. Tuttavia, ci sono notizie migliori in arrivo...

È emerso che Hush, che ha debuttato su Netflix otto anni fa, sta finalmente ricevendo un'uscita nelle sale americane. Il debutto nelle sale è previsto per il 16 ottobre.

Hush, co-scritto dalla moglie e collaboratrice di lunga data di Flanagan, Katie Siegel, è un film pieno di tensione che capovolgendo i cliché del gatto e del topo. La Siegel interpreta la protagonista, una scrittrice sorda che si ritira nei boschi per lavorare in solitudine, per poi essere terrorizzata da un killer mascherato.

Flanagan gioca con il terrore silenzioso che la sua protagonista deve sopportare, ma anche con i rumori che non è in grado di sentire. In un certo senso, questo è il tributo di Flanagan a Gli occhi della notte del 1967, che vedeva Audrey Hepburn protagonista nei panni di una donna cieca che affronta i propri aguzzini in una brutale invasione domestica. Per quanto riguarda l'uscita domestica in 4k, il pacchetto comprende una versione restaurata del montaggio originale e un nuovo director's cut in bianco e nero.

Un regista molto apprezzato

Flanagan è molto in voga in questo periodo, e sta accumulando una vasta schiera di fan grazie ai suoi popolarissimi show su Netflix (La caduta della casa degli Usher, Midnight Mass, Hill House). Ha anche appena vinto il TIFF People's Choice Award per La vita di Chuck, che è stato recentemente acquistato da Neon. Tra i film più importanti di Flanagan ricordiamo Doctor Sleep, Oculus e Il gioco di Gerald.

Basato sull'omonima novella in tre atti non horror di Stephen King, La vita di Chuck segue la storia di un uomo di 39 anni la cui vita viene raccontata in ordine inverso. Originariamente presente nell'antologia Se scorre il sangue del 2020, la storia inizia con Chuck che muore in un letto d'ospedale a causa di un tumore al cervello e termina con lui orfano che va a vivere con i nonni in una casa presumibilmente infestata. Nel cast, a fianco del protagonista Tom Hiddleston, troviamo Karen Gillan, Matthew Lillard, Mark Hamill, Rahul Kohli, Kate Siegel, Harvey Guillén, Samantha Sloyan, Chiwetel Ejiofor e Jacob Tremblay.