Mike Flanagan: "Sono ancora in lutto per un adattamento di Stephen King che mi hanno scartato"

Il regista Mike Flanagan ha adattato per lo schermo diverse storie di Stephen King e ne ha pianificate altre che stanno per arrivare. Tuttavia, c'è un adattamento di una storia di King che è stato scartato prima della produzione, e questo è il film che Flanagan rimpiange più di tutto.

Flanagan ha raccontato del film perduto durante il suo Echoes From Hill House: A Haunting Panel al Fan Expo Canada. Ha parlato del suo progetto fallito di adattare il romanzo di King del 2014 Revival, ancora molto soddisfatto della sceneggiatura che era stata scritta per il film. Purtroppo, il mancato successo immediato al botteghino di Doctor Sleep di Flanagan, un altro adattamento di King realizzato dal regista, ha fatto sì che il progetto Revival venisse accantonato.

Sebbene Flanagan sia ancora molto deluso dal fallimento del progetto, il regista non ha perso la speranza che il film veda ancora la luce.

L'adattamento mai realizzato

"Ho scritto una sceneggiatura a partire da Revival che amo". ha detto Flanagain. "Cavolo, è oscuro. Abbiamo fatto il finale e, se lo avete letto, è uno dei finali più tetri e agghiaccianti che King abbia mai scritto, compreso Pet Sematary. È cupo, ma io ho amato quella sceneggiatura. Quando la gente mi chiede qual qual è il progetto che mi è sfuggito, sarà sempre Revival. L'avevo scritto per la Warner Bros. subito dopo aver girato Doctor Sleep, ma Doctor Sleep non ha funzionato al botteghino. Sono molto orgoglioso del film, e ai fan è piaciuto... ma non è stato all'altezza delle aspettative dello studio. E così molti dei progetti che avevo con la Warner Bros. sono morti di conseguenza, e Revival era uno di questi".

Il gioco di Gerald: un primo piano di Carla Gugino

Flanagan ha continuato: "Sono in lutto da allora, ma non ne ho i diritti. È sfuggito. E Steve, molto saggiamente, non ama affidare allo stesso regista più di una cosa, perché significa che qualcosa non sta funzionando. Ci sono altre proprietà di Stephen King a cui sono legato che hanno avuto la precedenza su questa, e la scelta è stata quella di perseguire quelle o di cercare di far partire Revival da qualche altra parte. Abbiamo lasciato perdere, ma mi struggerò sempre per quel film. Forse tornerà in auge. Non si sa mai con queste cose".

In precedenza, Flanagan ha diretto un adattamento di Il gioco di Gerald oltre a Doctor Sleep. Ha inoltre in cantiere molti altri progetti ispirati a storie scritte da King. Il suo prossimo film, The Life of Chuck, è basato su una novella di King, inoltre sta lavorando a un adattamento televisivo di The Dark Tower.