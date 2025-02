Clayface: questa celebre star Marvel in trattative per interpretare il villain di Batman?

Nell'ultima settimana sono circolate notizie contrastanti su Clayface: Deadline ha affermato che Jeff Wadlow sarebbe in lizza per la regia, mentre l'Hollywood Reporter ha smentito il potenziale coinvolgimento del regista, aggiungendo che J.A. Bayona avrebbe incontrato i DC Studios per l'incarico.

Il regista di Speak No Evil, James Watkins, è l'unico nome su cui gli addetti ai lavori concordano e, secondo la nota insider MyTimeToShineHello, sarebbe ancora il "chiaro favorito e la scelta principale" per dirigere il progetto incentrato sul classico villain di Batman.

Lo scooper sostiene inoltre che la recente voce secondo cui James McAvoy sarebbe in trattativa per interpretare il protagonista non è accurata, poiché il casting non è ancora iniziato. McAvoy ha esperienza nel mondo dei cinecomic, avendo interpretato il personaggio Marvel di Charles Xavier nel franchise degli X-Men della 20th Century Fox.

Clayface, i dettagli sull'horror dei DC Studios

La sceneggiatura di Mike Flanagan sarebbe completa, ma quest'ultimo non è disponibile per la regia a causa dei suoi impegni con la serie televisiva di Carrie e con il nuovo capitolo cinematografico sull'Esorcista. La data di uscita ufficiale del progetto è l'11 settembre 2026.

In base alle dichiarazioni di James Gunn, il film sarà ambientato nel DCU, in contrapposizione al "BatVerse" del regista Matt Reeves: "Oggi i DC Studios hanno dato una notizia entusiasmante: Clayface, una storia del DCU tratta da una sceneggiatura di Mike Flanagan, è stata ufficialmente autorizzata. Clayface debutterà nel 2026".

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha condiviso altri dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che Clayface sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla falsariga de La mosca di David Cronenberg. L'hollywood Reporter ha recentemente aggiunto che la pellicola sarà ispirata anche al recente successo di Coralie Fargeat, The Substance.