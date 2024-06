Mike Flanagan: "Ho rotto con Netflix perché non voleva distribuire le mie serie su supporti fisici"

Il regista Mike Flanagan ha collaborato con Netflix per diverse serie horror e alcuni fan si staranno chiedendo se saranno in grado di collezionarle su supporto fisico. Purtroppo, Flanagan ha rivelato che lo streamer non è interessato a pubblicare i suoi contenuti al di fuori della sua piattaforma.

Flanagan ha creato diversi show su Netflix e si è occupato in prima persona di ognuno di essi, ricoprendo anche il ruolo di sceneggiatore, produttore e showrunner. I suoi show sullo streamer includono The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, The Midnight Club e La caduta della casa degli Usher. Adesso però sembrerebbero sorgere i primi problemi con lo streamer.

L'esorcista: Mike Flanagan sarà regista, sceneggiatore e produttore del nuovo film

Il problema con Netflix

Secondo quanto riportato da President of Physical Media su X, Flanagan ha rilasciato dei commenti sui suoi contenuti realizzati per Netflix. Il regista ha dichiarato di aver cercato di far uscire i suoi show su Blu-ray e DVD, ma Netflix "si è sempre rifiutata". Flanagan ha inoltre suggerito che la società era "attivamente ostile" all'idea di pubblicare gli spettacoli in quel formato, il che, a suo avviso, rende un cattivo servizio alla conservazione dei film nel loro complesso.

La caduta della casa degli Usher: Carla Gugino nell'episodio La maschera della Morte Rossa

"Negli anni in cui ho lavorato a Netflix, ho cercato in tutti i modi di convincerli a rilasciare il mio lavoro su Blu-ray e DVD", ha detto. "Si sono sempre rifiutati. È diventato chiaro molto presto che la loro unica priorità erano i contenuti streaming e che erano attivamente ostili all'idea dei supporti fisici".

E ha continuato: "Questo è un modo di fare molto pericoloso. Mentre aziende come Netflix si vantano di essere dei rivoluzionari e hanno dimostrato di essere in grado di influenzare grandi cambiamenti nel settore, a volte non riescono a vedere la differenza tra cambiamento e danno. Tanto che possono ritrovarsi, intenzionalmente o meno, a fare un danno enorme al concetto stesso di conservazione dei film".

Mentre Netflix ha rilasciato alcuni dei suoi show esclusivi su supporto fisico, tra cui Stranger Things e Orange Is the New Black, non sembra quindi che lo stesso accadrà presto con gli show di Flanagan. Nel frattempo il regista produrrà e dirigerà il prossimo film della saga horror L'esorcista.