Mike Colter nel cast di di The Plane, thriller con star Gerard Butler

L'attore Mike Colter, ex protagonista di Luke Cage, farà parte del cast del thriller The Plane, il nuovo film con Gerard Butler.

Il progetto verrà prodotto da Lionsgate e sarà diretto da Jean-François Richet.

In The Plane Mike Colter avrà la parte di un ex militare chiamato Louis Gaspare che viene estradato in Canada con l'accusa di omicidio, ma un incidente aereo lo porta su un'isola remota.

Le riprese dell'action thriller con star Gerard Butler inizieranno tra qualche settimana a Portorico e nel cast ci sarà anche la modella svedese Kelly Gale, al suo debutto nel mondo della recitazione.

Il personaggio principale sarà Brodie Torrace che, dopo l'eroico atterraggio in territorio ostile del velivolo danneggiato durante una tempesta, si ritrova alle prese con dei pirati che vogliono prendere in ostaggio l'aereo e i passeggeri. Mentre il mondo va alla ricerca del velivolo scomparso, Brodie deve mantenere la situazione sotto controllo e i passeggeri al sicuro.

The Plane si basa sul romanzo scritto da Charles Cumming e l'autore ha firmato la sceneggiatura insieme a Jean-François Richet.