Midnight Mass: il trailer ufficiale della nuova serie horror di Netflix

Netflix ha appena distribuito il primo trailer ufficiale di Midnight Mass, la nuova serie realizzata da Mike Flanagan che, per il colosso dello streaming, ha già diretto The Haunting of: Hill House e prodotto The Haunting of: Bly Manor.

Midnight Mass sarà disponibile in streaming su Netflix dal 24 settembre e racconta la storia dell'arrivo di un prete particolarmente carismatico su "una piccola isola così sonnecchiosa che potrebbe essere morta", nell'ambito di una comunità di fedeli disposta a credere a ogni costo. Il suo arrivo a Crockett Island coinciderà con una serie di situazioni decisamente singolari, eventi miracolosi e terrificanti presagi.

Il cast di Midnight Mass comprende i nomi di Kate Siegel, Zach Gilford, Hamish Linklater, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Annarah Shephard, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.

Esattamente una settimana fa, Netflix aveva diffuso il primo poster ufficiale di Midnight Mass, postato da Mike Flanagan sul suo profilo Twitter. Siete pronti a immergervi nel baratro di fede di questa comunità misteriosa e ad affrontare la tag-line: "Non avere paura"?.