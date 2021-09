Midnight Mass: il poster ufficiale della nuova serie Netflix di Mike Flanagan

Dopo aver realizzato The Haunting of: Hill House e The Haunting of: Bly Manor, Mike Flanagan torna alla serialità grazie a Midnight Mass, distribuita da Netflix a partire dal prossimo 24 settembre. Ieri, il regista di Doctor Sleep ha diffuso il poster ufficiale dello show e ha fissato la data per il full trailer.

Da fedelissimo kinghiano, per realizzare Midnight Mass, Mike Flanagan sembrerebbe aver attinto a Revival, romanzo firmato dal Re pochi anni fa. Il poster ufficiale del nuovo show targato Netflix presenta i volti dei suoi protagonisti (tra i quali spiccano i nomi di Kate Siegel, Henry Thomas e Rahul Kohli, veri e propri feticci del regista di Salem). La tag-line del poster è la seguente: "Non avere paura". Mike Flanagan, poi, ha anche annunciato che tra una settimana esatta Netflix distribuirà il full trailer di Midnight Mass.

La serie racconterà l'arrivo di un giovane e carismatico prete su una strana isola. Il suo sbarco nel luogo coinciderà con miracoli stupendi, misteri inquietanti e un rinnovato fervore religioso in una morente cittadina che farebbe di tutto pur di poter tornare a credere.

Midnight Mass sarà distribuita da Netflix il prossimo 24 settembre. Nel corso della sua carriera, Mike Flanagan ha diretto progetti quali Oculus, Somnia, Il terrore del silenzio, Ouija - L'origine del male, Il gioco di Gerald e Doctor Sleep.