Midnight Mass: Mike Flanagan spiega come ha concluso la serie Netflix in piena emergenza

Le riprese di Midnight Mass si sono concluse, il regista Mike Flanagan ha svelato le difficoltà nel girare la serie horror per Netflix durante l'emergenza sanitaria in una serie di tweet.

Mike Flanagan ha celebrato con una serie di tweet la fine delle riprese di Midnight Mass, nuova serie Netflix di genere horror girata in piena emergenza sanitaria non senza difficoltà.

Al centro della trama di Midnight Mass, firmata dagli autori di Hill House Mike Flanagan e Trevor Macy, la comunità di persone che vive su un'isola remota e che vive esperienze soprannaturali, tra eventi miracolosi e lugubri presagi, in seguito all'arrivo di un carismatico e misterioso giovane sacerdote.

"Abbiamo finito le riprese di MIDNIGHT MASS" scrive Mike Flanagan. "Si è trattato di una produzione straordinaria, senza precedenti e non potrei essere più orgoglioso di questo fantastico cast e crew. Infatti - e non lo dico a cuor leggero - questa è stata la miglior esperienza produttiva della mia carriera".

Nella serie di post, Mike Flanagan spiega: "Mancavano pochi giorni alle riprese quando la produzione è stata interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia. Abbiamo lasciato i nostri set in piedi, mollato tutto e abbiamo mandato di corsa il nostro cast e la troupe a casa loro quando è iniziato il lockdown."

I set on location di Midnight Mass di Garry Point Park, Vancouver, sono stati lasciati alle intemperie per mesi senza nessuna garanzia, ma per fortuna quando la crew è tornata a Vancouver ad il lavoro è potuto ripartire, non senza difficoltà:

"I nostri protocolli sanitari sono stati rinforzati. Ne nostre precauzioni ci hanno ripagato: non abbiamo perso un solo giorno di produzione e, a differenza di altre serie tv, non ci siamo mai bloccati. Non una sola volta. 83 giorni di riprese senza interruzioni. Il che non vuol dire che non sia stata durissima. fosse straziante. Avevamo una crew ENORME. Dozzine di comparse, oltre 100 persone in alcune scene di interni. Finora è stato il progetto più grande e ambizioso della mia carriera e capire come realizzarlo in sicurezza è diventata una sfida senza precedenti".

Il regista conclude: "Questa serie è stata un mio progetto sognato per molti, molti anni. È la storia più personale che abbia mai raccontato. Ero riluttante a dirigere di nuovo un'intera stagione dopo Hill House, ma sono così felice di averlo fatto in questo caso. Sono così fortunato ad aver lavorato con questo cast e questa troupe ".

Midnight Mass arriverà su Netflix prossimamente. Il cast include Kate Siegel, Zach Gilford, Hamish Linklater, Robert Longstreet, Annabeth Gish e Henry Thomas oltre a Michael Trucco, Samantha Sloyan, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Igby Rigney e Annarah Shephard.