Midnight in Paris: Tom Hiddleston e la lettera di Woody Allen che ha incorniciato nel suo ufficio

Durante la pre-produzione di Midnight in Paris, Tom Hiddleston ricevette una breve lettera da parte di Woody Allen, insieme a quindici pagine della sceneggiatura del film. Il regista, nella suddetta lettera, gli offriva il ruolo di F. Scott Fitzgerald. "Erano solo tre frasi", ha detto in seguito Hiddleston a Entertainment Weekly.

Alison Pill e Tom Hiddleston in una scena di Midnight in Paris

Le parole di Allen erano brevi e coincise, del tutto in linea con il registro solitamente utilizzato per questo tipo di comunicazioni dal celebre regista e sceneggiatore americano: "Caro Tom, sto girando un film a Parigi quest'estate. Ho allegato alcune pagine. Mi piacerebbe che tu interpretassi il ruolo di Scott."

Hiddleston ha dichiarato di aver conservato la lettera del regista: la tiene incorniciata e appesa all'interno del suo ufficio. Il film ha ricevuto 4 nomination ai premi Oscar 2012 tra cui miglior film e miglior regia, vincendo il premio per la migliore sceneggiatura originale.

Midnight in Paris ha sbancato i botteghini: si tratta dell'incasso più elevato dei film del regista nella penisola. La pellicola ha fruttato 2.203.671 euro in appena tre giorni, in totale ha incassato 56.817.045 dollari in patria e 94.302.174 dollari nel resto del mondo, per un totale di 151.119.219 dollari.