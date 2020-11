Midnight Factory: un canale tematico dedicato all'horror su Prime Video Channels

Midnight Factory ha lanciato un canale tematico su Prime Video Channels e da oggi sarà quindi possibile accedere a numerosi titoli di genere horror, con nuovi arrivi disponibili ogni mese.

L'annuncio è stato compiuto condividendo un trailer di presentazione del progetto disponibile per gli abbonati alla piattaforma di Amazon.

Da oggi i clienti Prime potranno infatti abbonarsi e usufruire del canale ovunque tramite l'app Prime Video, che offre agli spettatori una maniera semplice ed efficace per scegliere quale film vedere.

Il canale Midnight Factory è disponibile per i clienti Prime sotto forma di abbonamento aggiuntivo a 4,99 € al mese, con un periodo di uso gratuito massimo di 30 giorni, nessun tipo di contratto e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Tra i titoli targati Midnight Factory disponibili ci sono Zombi - Dawn of the Dead, il cult Babadook, Sinister, The Green Inferno, Street Trash, Tigers are not afraid, Antisocial, Bliss, oltre a tantissimi horror che si aggiungeranno nei prossimi mesi, con nuovi titoli ogni mese.

Per accedere ed iscriversi al canale Midnight Factory basta cliccare qui.