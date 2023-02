Midair: Aaron Eckhart sarà un pilota della CIA nel nuovo action-thriller

Aaron Eckhart sarà il protagonista di Midair, un thriller d'azione ambientato nei cieli, la cui produzione inizierà a luglio.

A dirigere la pellicola sarà Magnus Martens (SAS: Red Notice) che si baserà su una sceneggiatura di George Mahaffey (Chief of Station, Heatseekers).

Secondo quanto riportato da Deadline, il film vedrà Eckhart nei panni di un pilota di aerei cargo che svolge missioni non proprio oneste per conto della CIA; tuttavia, la sua ultima missione subisce un intoppo quando si ritrova inseguito da un terrorista, che lo costringe ad affrontare una serie di pericoli mentre è in volo. Per sopravvivere e mantenere in vita l'equipaggio e i passeggeri del suo aereo, il personaggio di Eckhart deve scoprire la terribile verità che si cela dietro questa situazione.

"Aaron è un protagonista stellare che possiede tutte le qualità di questo personaggio: onore, concentrazione e un'incredibile lealtà. Non vedo l'ora di dare vita a questa storia che siamo sicuri sarà esaltante e al cardiopalma per il pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Martens.

Midair non ha ancora una data d'uscita ma verrà proposto agli investitori all'European Film Market. Aaron Eckhart sarà anche nel film Ambush, insieme a Jonathan Rhys Meyers.