Mickey Rourke tra i protagonisti del film Replica

Mickey Rourke sarà uno dei protagonisti di Replica, un nuovo film scritto e diretto da Paul Tully.

Le riprese del progetto inizieranno a Los Angeles nelle prossime settimane e la star affiancherà sul set Alexandra Grey e Jeremy Luke.

Al centro della trama di Replica ci sarà Tonya (Alexandra Grey, MacGyver), una donna transessuale che ha compiuto un viaggio dalla piccola cittadina del Mississippi in cui è cresciuta arrivando in California per inseguire il suo sogno di diventare un'attrice. Mentre è in viaggio con destinazione Los Angeles, la donna rimane per caso bloccata in periferia e si ritrova coinvolta in un mondo criminale dopo aver conosciuto Mickey (Jeremy Luke, Don Jon), uno spacciatore neonazista. I due, a sorpresa, si innamorano mentre diventano preda di alcuni spietati narcotrafficanti.

Nel cast del progetto che vede come protagonista anche Mickey Rourke ci saranno poi Nicholas Turturro (BlacKkKlansman), Noel Gugliemi (The Fast & The Furious), Naomi Grossman (American Horror Story), Kirby Bliss Blanton (Project X), Alexander James Rodriguez (Missing Link) e Leila Almas Rose (Gotham).