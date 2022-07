Mickey Rourke critica Tom Cruise: "Ha interpretato lo stesso ruolo per 35 anni"

Mickey Rourke ha criticato duramente Tom Cruise durante un'apparizione televisiva, definendolo irrilevante.

L'attore era ospite di Piers Morgan Uncensored quando ha affrontato il successo ottenuto dal collega con Top Gun: Maverick.

Rispondendo alle domande di Morgan, Mickey Rourke ha sottolineato che non gli interessano i risultati ai box office ottenuti da Top Gun: Maverick: "Non significa un ca**o per me. Tom Cruise ha interpretato la stessa parte per 35 fottuti anni. Non ho alcun rispetto per questo. Non mi importano i soldi o il potere".

L'attore ha quindi proseguito aggiungendo: "Quando vedo Al Pacino o Christopher Walken mentre lavorano, o le prime interpretazioni di Robert De Niro, Richard Harris e Ray Winstone, quello è il tipo di attore che voglio essere. Molti attori che hanno provato a espandere le proprie capacità".

Mickey ha quindi sottolineato che non ritiene Cruise un bravo attore dichiarando duramente: "Penso sia irrilevante".

Mickey Rourke tornerà sul grande schermo con The Palace, i film diretto da Roman Polanski, mentre Cruise prossimamente sarà nelle sale con il settimo e l'ottavo capitolo di Mission: Impossible.