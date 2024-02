Michelle Yeoh star di The Mother, un thriller diretto da Melanie Laurent

Michelle Yeoh sarà la protagonista dell'action thriller The Mother, basato sulla sceneggiatura di P.G. Cuschieri.

Le riprese inizieranno in estate e la produzione sarà curata da 30West.

Il nuovo progetto

The Brothers Sun: Michelle Yeoh in una scena

Il film The Mother, che sarà diretto dall'attrice Mélanie Laurent, mostrerà Michelle Yeoh nel ruolo di una madre immigrata e donna di affari che cerca di costruire una nuova vita per la sua famiglia in America. Quando i due figli adolescenti si ritrovano nei guai con un gruppo criminale di Boston, la donna è costretta a riallacciare dei rapporti legati al suo passato pur di salvarli.

Nel team della produzione ci saranno anche Basil Iwanyk ed Erica Lee per Thunder Road, in collaborazione con Arthur Sarkissian e John Schramm.

Michelle Yeoh, in queste settimane, è impegnata nelle riprese del film spinoff di Star Trek: Discovery. L'attrice ha conquistato un anno fa il premio Oscar grazie alla sua interpretazione in Everything Everywhere All At Once.