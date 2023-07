Michelle Yeoh ha sposato il fidanzato Jean Todt 7000 giorni dopo la sua proposta (FOTO)

La vincitrice dell'Oscar Michelle Yeoh ha sposato il suo partner di lunga data Jean Todt con una cerimonia in Svizzera: il matrimonio arriva ben due decenni dopo (quasi 7000 giorni dopo, per la precisione) che il dirigente d'azienda francese le aveva fatto la sua proposta di matrimonio.

Yeoh, 60 anni, che all'inizio di quest'anno è diventata la prima donna di origine asiatica a vincere l'Oscar come migliore attrice, ha scelto la propria pagina Instagram per confermare il suo matrimonio con Todt, 77 anni, ex capo della Ferrari, nel corso del fine settimana.

"19 anni e SÌ!! Siamo sposati!! Grazie alle nostre 'famiglie' che ci hanno amato in tutti questi anni. Vi amiamo e brindiamo a molti altri momenti insieme", ha scritto l'attrice malese. Il post includeva anche delle immagini dello scambio degli anelli e un'altra di loro seduti accoccolati insieme su un letto decorato con petali di fiori.

Una foto postata su Instagram dal pilota Felipe Massa, che era un ospite alla cerimonia, ha offerto ai fan un'ulteriore sguardo sulla lunga storia d'amore che ha portato alle nozze della scorsa settimana. "Ci siamo incontrati a Shanghai il 4 giugno 2004. Il 26 luglio 2004, J.T. ha fatto la proposta di matrimonio a M.Y. e lei ha detto SÌ! Oggi, dopo 6.992 giorni, il 27 luglio 2023 a Ginevra, circondati dall'affetto di familiari e amici, siamo così felici di celebrare questo momento speciale insieme!", recitava il messaggio.