Michelle Yeoh: "Il mondo del cinema deve dare più opportunità e rischiare"

Michelle Yeoh ha sottolineato, in una nuova intervista, che è importante che il mondo del cinema crei più opportunità per chi vuole raccontare delle storie.

L'attrice ha inoltre parlato di come è stata coinvolta nel film campione di incassi Wicked, nonostante temesse di non essere all'altezza dal punto di vista vocale.

L'importanza di creare nuove opportunità

La star di Everything Everywhere All at Once ha dichiarato durante il Red Sea International Film Festival: "Penso sia cruciale per il coinvolgimento del nostro settore creare più opportunità, eque opportunità, per permettere ai narratori di raccontare le proprie storie a modo proprio".

L'attrice ha ad esempio spiegato che il suo ruolo nel film diretto da Daniel Scheinert e Daniel Kwan era stato scritto per Jackie Chan, rendendo più semplice ottenere i finanziamenti necessari alla produzione. Quando l'attore ha rinunciato al progetto, i filmmaker hanno dovuto ripensare a molti dettagli: "Hanno gettato via lo script e hanno detto: 'Cosa è la cosa più importante che affrontiamo? Le nostre madri!".

Michelle nel film Wicked

Everything Everywhere all at once, a fronte di un budget di soli 25 milioni di dollari, ha incassato ben 140 milioni a livello globale, risultato che ha portato la sua protagonista a ribadire: "Se non prendiamo rischi, non avremo qualcosa come quel film. Ci concediamo dei rischi con dei grandi film che fanno flop, quindi perché non possiamo farlo con dei progetti più piccoli?".

Michelle Yeoh: la regina dell'action mondiale in 5 imprescindibili cult

La star ha quindi aggiunto che, nonostante le vittorie ottenute agli Oscar da progetti come La tigre e il dragone, non è cambiato molto nel settore per il cinema asiatico: "Non penso ci siano stati reali cambiamenti. Penso che, all'epoca, forse l'America non fosse stata pronta. Stiamo iniziando ora a vedere più diversità e più donne, specialmente dietro la telecamera, ed è davvero importante... Raccontate la vostra storia. Non fate compromessi".

Il coinvolgimento nel film tratto dal musical

Parlando di Wicked, Michelle ha ricordato che aveva risposto al regista Jon M. Chu che non sapeva cantare, ma che avrebbe voluto lavorare di nuovo con lui dopo Crazy & Rich. L'attrice ha quindi spiegato che Cynthia Erivo e Ariana Grande le hanno mandato un video in cui le dicevano che doveva assolutamente entrare nel cast. Yeoh ha sottolineato: "Loro sono come lo yin e lo yang. Sono così diverse, ma vanno d'accordo in modo così perfetto".