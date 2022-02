Michelle Williams non reciterà in Blood, il film ispirato alla morte di Heath Ledger

Michelle Williams ha deciso di abbandonare il suo ruolo in Blood, il film ispirato alla morte del suo ex partner Heath Ledger: il regista della pellicola, Bradley Rust Gray, ha detto a Entertainment Weekly che l'attrice avrebbe dovuto recitare nel film ma che improvvisamente ha deciso che "era tutto un po' troppo 'vicino a casa'".

"Abbiamo entrambi condiviso il peso della morte e la sensazione che porti sempre quel peso dentro di te quando muore qualcuno che ami", ha spiegato Gray. "Quando ci stavamo preparando per girare il film, si è resa conto che era tutto ancora un po' troppo 'vicino a casa' per lei e si è educatamente rifiutata di andare avanti".

Di conseguenza, Carla Juri è stata scelta per interpretare il ruolo principale: una donna di nome Chloe che si reca in Giappone dopo la morte del marito e, durante il viaggio, si riconnette con un vecchio amico ed è costretta ad affrontare i sentimenti contrastanti che la avvolgono non appena si rendo conto che, per lei, innamorarsi di nuovo è una sfida molto complicata.

Michelle Williams ha avuto una relazione con Heath dal 2004 fino alla fine del 2007 e ha messo al mondo Matilda, la loro unica figlia, nell'ottobre 2005. Ledger è morto in un appartamento di New York City il 22 gennaio 2008, a causa di un'overdose accidentale, sopraggiunta dopo mesi di esaurimento fisico e mentale. "Non riuscivo a smettere di pensare. Il mio corpo era esausto ma la mia mente non si voleva fermare", dichiarò l'attore in un'intervista del New York Times, due mesi prima di morire a soli 28 anni.