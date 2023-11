Michelle Williams sarà protagonista e produttrice della miniserie Dying for Sex

L'attrice Michelle Williams tornerà a lavorare per il piccolo schermo come protagonista e produttrice della miniserie Dying For Sex.

Michelle Williams sarà la protagonista e produttrice della miniserie Dying For Sex, un nuovo progetto che sarà prodotto per FX.

Liz Meriwether e Kim Rosenstock adatteranno il podcast di Wondery per il piccolo schermo e nel team della produzione sarà coinvolta anche la regista Leslye Headland.

I primi dettagli sul progetto

Michelle Williams tornerà in tv

Dying For Sex è la storia di una donna, interpretata da Michelle Williams, che scopre di avere un cancro al seno, ormai in metastasi, e decide di lasciare il marito con cui è sposata da 15 anni, e inizia a esplorare la sua sessualità. A sostenerla e darle il coraggio c'è la sua migliore amica, che le rimane sempre accanto fino alla fine.

Meriwether e Rosenstock saranno showrunner e produttrici insieme a Headland, Katherine Pope, Nikki Boyer che ha co-creato il podcast Dying For Sex.

The Greatest Showgirl: i 5 migliori film di Michelle Williams

Michelle, recentemente, ha dato voce a Britney Spears leggendo l'audiolibro della sua autobiografia intitolata The Woman in me, attirando anche l'attenzione dei social con alcuni passaggi particolarmente drammatici e altri divertenti, come l'imitazione di alcune frasi pronunciate da Justin Timberlake, l'ex della popstar.