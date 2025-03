Michelle Williams è una malata terminale che scopre l'orgasmo nel teaser della miniserie Dying for Sex

Il teaser anticipa un nuovo ruolo toccante per Michelle Williams, interprete e produttrice della miniserie FX Dying for Sex.

È basata su un podcast la serie FX Dying for Sex, che vede protagonista e produttrice la star premio Oscar Michelle Williams. Come anticipa il teaser, la serie in uscita nelle prossime settimane sarà ad alto tasso emotivo vista la storia raccontata.

Michelle Williams interpreta, infatti, una malata terminale di cancro che decide di lasciare il marito per scoprire le gioie del sesso prima che sia troppo tardi. La serie è ispirata alla storia vera di Molly Kochan, originariamente condivisa tramite il podcast Wondery creato dalla sua migliore amica Nikki Boyer. Nella serie, Williams interpreta Molly, una donna che riceve una diagnosi di cancro al seno al quarto stadio e decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) per iniziare a esplorare per la prima volta l'intera ampiezza e complessità dei suoi desideri sessuali. A darle manforte ci pensa la sua migliore amica Nikki (jenny Slate), che le resta accanto fino alla fine.

Preparate i fazzoletti

Nel cast di Dying For Sex, a fianco di Michelle Williams, troviamo Jenny Slate, Jay Duplass, Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy e la veterana Sissy Spacek.

Scritto e co-creato da Kim Rosenstock ed Elizabeth Meriwether, lo show vede tra i produttori esecutivi Katherine Pope, Kathy Ciric, Hernan Lopez di Wondery, Jen Sargent, Marshall Lewy e Aaron Hart, Michelle Williams, Nikki Boyer, Shannon Murphy e Leslye Headland. Lo show è prodotto da 20th Television.

Negli USA la serie approderà su Hulu il 4 aprile. Ancora non si conosce la data di uscita italiana.