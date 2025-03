Michelle Trachtenberg: la star di Gossip Girl e Buffy era attesa al South by Southwest

Michelle Trachtenberg avrebbe dovuto partecipare ad un evento pubblico prossimamente, come ha confermato Jennifer Hutchins, produttrice del suo ultimo film, Spyral.

L'attrice era attesa ad una proiezione benefica del documentario al festival South by Southwest ad Austin, in Texas. Trachtenberg avrebbe dovuto partecipare in presenza oppure online, a seconda delle sue condizioni di salute.

L'allontanamento di Michelle Trachtenberg e la partecipazione al SXSW

"Non era stato pianificato alcun annuncio pubblico" ha spiegato Hutchins "poiché sapevamo che la decisione sarebbe stata presa all'ultimo minuto, in base a come si sentiva".

Ed Westwick e Michelle Trachtenberg in una scena di Gossip Girl

Negli ultimi anni, Michelle Trachtenberg si era un po' allontanata da Hollywood. Un amico dell'attrice ha dichiarato a People:"Ha vissuto la classica storia del successo in età infantile. Ha avuto alcuni ruoli nell'ultimo decennio ma niente di particolarmente rilevante. Negli ultimi otto anni si era davvero ritirata da Hollywood. Era una ragazza fantastica che però non è mai riuscita a trovare la sua strada, come accade a molte star bambine".

La malattia di Michelle Trachtenberg e il doppiaggio di Spyral

Nel 2021, Michelle Trachtenberg aveva completato il suo ultimo lavoro, il doppiaggio del documentario Spyral, leggendo estratti del diario di Michelle Cody White, moglie del regista Randall White.

Recentemente, Michelle Trachtenberg aveva subito un trapianto di fegato, e giovedì è stata trovata senza vita nel suo appartamento a New York, nella zona di Columbus Circle.

Dan Fogler e Michelle Trachtenberg in una scena di Take Me Home Tonight

La famiglia dell'attrice, conosciuta per i ruoli di Dawn Summers in Buffy - L'ammazzavampiri e Georgina Sparks in Gossip Girl, ha rifiutato l'autopsia e la causa della sua morte verrà classificata come 'indeterminata'.