Michelle Trachtenberg, star di Buffy e Gossip Girl, è morta a 39 anni

Michelle Trachtenberg, conosciuta dal pubblico televisivo per i suoi ruoli in Buffy: l'ammazzavampiri e Gossip girl, è morta all'età di 39 anni il 26 febbraio 2025.

Le fonti del New York Post hanno rivelato che la madre ha trovato il corpo senza vita della figlia nel suo appartamento situato a New York, nell'area di Central Park South, ma il decesso non viene considerato sospetto.

La morte dell'attrice

Secondo alcune fonti vicine all'attrice, Michelle Trachtenberg si era recentemente sottoposta a un trapianto di fegato.

Negli ultimi mesi, inoltre, sul suo profilo Instagram aveva condiviso delle foto che la ritraevano fisicamente provata, portando numerosi fan a chiedersi il motivo della sua perdita di peso e a ipotizzare persino un eventuale uso di sostanze stupefacenti.

A gennaio Michelle aveva risposto ai fan dichiarando di essere 'felice e in salute' e di non essersi mai sottoposta a interventi di chirurgia plastica.

Il suo ultimo post condiviso online risale a circa una settimana fa, quando l'attrice aveva scelto di condividere una foto scattata in passato e che la ritraeva come una versione un po' maliziosa di Campanellino.

La carriera dell'attrice

Trachtenberg era nata l'11 ottobre 1985 a New York e aveva iniziato a recitare a soli nove anni in occasione della serie The Adventures of Pete and Pete, entrando poi nel cast di alcuni film e show come Harriet the Spy, di cui è stata protagonista.

In Buffy - L'ammazzavampiri l'attrice aveva avuto il ruolo di Dawn Summers, la sorella della Cacciatrice, mentre in Gossip Girl ha avuto la parte di Georgina Sparks. Michelle aveva successivamente ripreso la parte nel 2023, in occasione del reboot targato Max che è stato il suo ultimo impegno come attrice.