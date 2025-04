Michelle Trachtenberg: svelata la causa della morte della star di Buffy e Gossip Girl

La causa della morte dell'attrice Michelle Trachtenberg è stata svelata dal medico legale di New York in un comunicato stampa.

La causa della morte dell'attrice Michelle Trachtenberg è stata svelata ufficialmente. Il medico legale, come riportato dal magazine People, ha perso la vita per colpa del diabete mellito.

L'addio a Michelle

La star di Buffy - L'ammazzavampiri e Gossip Girl era stata ritrovata priva di vita nel suo appartamento di Manhattan il 26 febbraio. La famiglia di Michelle Trachtenberg non aveva voluto che venisse effettuata un'autopsia per motivi religiosi. La loro richiesta è stata accettata, non essendoci alcun motivo per sospettare che il decesso non fosse avvenuto per cause naturali.

Una foto di Michelle Trachtenberg

Gli esami di laboratorio di routine hanno quindi portato a stabilire la causa della morte riportata nei documenti ufficiali.

Michelle Trachtenberg aveva solo 39 anni e recentemente aveva recitato come guest star in varie serie tv, come la serie sequel di Gossip Girl o Robot Chicken.

La carriera di Trachtenberg

L'attrice aveva debuttato a soli 3 anni con il ruolo di Lily Montgomery nella soap opera All My Children. Successivamente Michelle aveva recitato in The Adventures of Pete & Pete, nella serie Truth or Scare, ed era stata la protagonista del film Harriet the Spy, ispirato al popolare romanzo per ragazzi.

Nel 2000 Trachtenberg ha poi ottenuto il ruolo di Dawn, la sorella della protagonista, nella popolare serie Buffy. Sarah Michelle Gellar, interprete della giovane che dà la caccia a vampiri e demoni nello show di Joss Whedon, aveva detto addio alla collega e amica con un emozionante post sui social in cui citava una celebre battuta tratta dagli episodi.

Negli anni successivi è stata la star di progetti come EuroTrip, Ice Princess e Gossip Girl, serie in cui ha avuto la parte di Georgina Sparks.