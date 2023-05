Michelle Rodriguez è 'stanca di tutti questi film Marvel', la reazione inferocita dei fan dell'MCU

La schiettezza di Michelle Rodriguez non sempre paga. Le dichiarazioni della star di Fast X, che si è lamentata della stanchezza da supereroi con tutti i titoli Marvel in uscita, le hanno attirato addosso una pioggia di critiche.

Ad accendere la miccia è una videointervista del San Diego Comic-Con 2022 riapparsa in rete in cui Rodriguez dichiara di essere "stanca di tutti questi film Marvel". Il suo commento ha provocato un dibattito online sulla longevità di entrambi i franchise considerando che anche Fast & Furious è arrivato a quota 10 film e il finale potrebbe protrarsi addirittura per altri due capitoli.

Il dibattito social sulla stanchezza da film Marvel

La clip con le dichiarazioni di Michelle Rodriguez è diventata rapidamente virale, scatenando il dibattito tra i fan divisi tra chi supporta la visione dell'attrice e chi la critica aspramente.