Michelle Pfeiffer si unisce a Elle Fanning e Nicole Kidman in Margo's Got Money Troubles di Apple

Michelle Pfeiffer si è unita al cast di Margo's Got Money Troubles, affiancando Elle Fanning e Nicole Kidman nella serie Apple tratta dal romanzo di Rufi Thorpe. Il progetto è di David E. Kelley e A24. Sia la Fanning che la Kidman sono anche produttrici esecutive.

La serie in otto parti, ambientata nel mondo di OnlyFans con un tocco di wrestling, è stata ordinata da Apple all'inizio di quest'anno. La Pfeiffer interpreterà Shyanne, la madre di Margo (Fanning). La Kidman dovrebbe interpretare Margo e la mediatrice del suo professore.

Di cosa parla Margo's Got Money Troubles?

La Fanning interpreterà Margo Millet, "figlia di una cameriera di Hooters e di un ex lottatore professionista, che ha sempre saputo di doversela cavare da sola. Per questo si iscrive al college locale, anche se non riesce a immaginare come potrà mai guadagnarsi da vivere. Sta ancora cercando di capire cosa fare della sua vita e non ha mai pianificato di avere una relazione con il suo professore di inglese e, sebbene la relazione sia breve, non è abbastanza breve da impedirle di rimanere incinta. Nonostante i consigli di tutti, decide di tenere il bambino, soprattutto per ingenuità e desiderio di qualcosa di più grande", si legge nella descrizione ufficiale.

"Ora, a vent'anni, Margo è sola con un bambino, disoccupata e sull'orlo dello sfratto. Ha bisogno di un'iniezione di denaro, e in fretta. Quando Jinx, il padre da cui si è allontanata, si presenta alla sua porta e le chiede di trasferirsi da lei, accetta in cambio di un aiuto con il bambino. A quel punto Margo inizia a formulare un piano: avvierà un OnlyFans come esperimento e presto si troverà ad adattare alcuni consigli di Jinx dal mondo del wrestling. Ad esempio, come creare un personaggio convincente e far innamorare il pubblico. Prima di rendersene conto, la ragazza guadagna un successo inarrestabile. Potrebbe essere la risposta a tutti i problemi di Margo, o la fama su Internet ha un prezzo troppo alto?".

Margo's Got Money Troubles è prodotto per Apple TV+ da A24. Kelley è showrunner e sceneggiatore, nonché produttore esecutivo insieme a Elle Fanning, Dakota Fanning e Brittany Kahan Ward per Lewellen Pictures; Kidman e Per Saari di Blossom Films; e Matthew Tinker per David E. Kelley Productions. La Pfeiffer e l'autore Rufi Thorpe sono anche produttori esecutivi.

La Pfeiffer sarà anche protagonista e produttrice esecutiva di The Madison, il prossimo capitolo della serie Yellowstone di Taylor Sheridan.