Michelle Obama sarà guest star dell'ultima stagione di black-ish

Michelle Obama sarà la guest star dell'ultima stagione di Black-ish, che saluterà i suoi tanti fan nel 2022.

L'ex first lady parteciperà quindi all'atto conclusivo dello show creato e prodotto da Kenya Barris, come rivelato da un post online in cui è stata condivisa una foto scattata sul set della comedy.

Black-ish racconta la storia della famiglia Johnson, mostrandone i membri alle prese con la pandemia, le votazioni, il razzismo e i movimenti per chiedere giustizia e uguaglianza.

Michelle Obama apparirà nel ruolo di se stessa, anche se per ora non sono stati svelati i dettagli riguardanti la sua partecipazione.

L'ex first lady ha dichiarato in un post: "Sono da tempo una fan dell'intelligenza e della brillantezza di Black-ish ed è stato così elettrizzante unirmi al cast per un episodio. Non vedo l'ora che lo vediate tutti!".

I protagonisti sono Anthony Anderson, Trace Ellis Ross, Yara Shahidi, Marcus Scribner, Miles Brown, Marsai Martin, Laurence Fishburne, Jennifer Lewis, Peter Mackenzie, Deon Cole, Jeff Meacham e Katlyn Nichol.