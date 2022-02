Michelle Obama, i genitori chiedono di vietare il suo libro dalle scuole: "Promuove il razzismo"

Un gruppo di genitori e funzionari scolastici ha chiesto di vietare il libro di Michelle Obama, apparentemente nel tentativo di combattere il razzismo e la Critical Race Theory: secondo quanto riferito un genitore del Texas sta cercando di convincere la Katy School District a rimuovere il libro dell'ex first lady perché promuove il "razzismo inverso" contro i bianchi.

Un portavoce del distretto scolastico ha riferito al The Independent che ha stabilito che il libro era adatto agli studenti e che non intendeva vietarne l'uso. Tuttavia, molti genitori si stanno lamentando e hanno preso di mira libri incentrati su concetti relativi alla comunità LGBT+, oltre che a quelli che si occupano di razzismo.

Molti dei libri che sono già stati banditi, inclusi Out of Darkness di Ashley Hope Perez, Lawn Boy di Jonathan Evison e Losing the Girl Book 1 di Mari Naomi, sono stati presi di mira perché contenenti pornografia, descrizioni grafiche di scene sessuali e altri contenuti per adulti.

Un genitore ha posto la seguente domanda al consiglio scolastico lo scorso novembre: "Perché state sessualizzando i nostri bambini? Perché le biblioteche della scuola sono piene di pornografia? Questi sono bambini piccoli.". Il genitore in questione si è anche lamentato del fatto che l'inclusione di narrazioni LGBT+ nei libri sta inducendo i bambini a mettere in discussione le loro identità di genere ed il loro orientamento sessuale.