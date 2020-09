Michelle Monaghan star del thriller psicologico Blood

Il thriller psicologico Blood avrà come protagonista l'attrice Michelle Monagah, il progetto racconterà la storia di una donna in difficoltà.

Michelle Monaghan sarà la protagonista del nuovo thriller psicologico Blood, diretto da Brad Anderson.

L'attrice ritornerà quindi sul set dopo aver completato le riprese di Every Breath You Take, con star Casey Affleck e Sam Claflin.

Il film Blood è stato scritto da Will Honley e racconterà la storia di Jess, ruolo affidato a Michelle Monaghan. La donna è un'infermiera che si è separata da poco e si trasferisce con la figlia e il piccolo Owen nella sua vecchia casa di famiglia, una fattoria isolata. Poco dopo essersi spostati nella nuova residenza, Owen viene morso dal cane di famiglia e sviluppa una misteriosa infezione a causa del morso. Quando Jess scopre una cura disturbante sarà messa alla prova e scoprirà fino a che punto è disposta a spingersi pur di mantenere in vita il figlio.

Michelle Monaghan è stata particolarmente attiva negli ultimi anni in campo televisivo con serie come The Path, prodotta per Hulu, True Detective e Messiah, serie realizzata per Netflix che non è stata rinnovata per una seconda stagione.