Michelle Monaghan e Adam Scott si uniscono a Robert De Niro nel cast di The Whisper Man

Dopo aver scelto Robert De Niro come protagonista di The Whisper Man, Netflix e AGBO hanno ora ingaggiato due attori di spicco, provenienti da due grandi serie televisive, per affiancare il premio Oscar.

Secondo quanto riportato da Deadline, Michelle Monaghan, star di The White Lotus, e Adam Scott, protagonista di Scissione, si uniscono a De Niro nell'adattamento cinematografico del romanzo di Alex North.

Monaghan sta ricevendo alcune delle migliori recensioni della sua carriera per la sua interpretazione nell'ultima stagione di The White Lotus di HBO.

Allo stesso modo, Scissione, la serie di cui Scott è protagonista, ha appena lanciato la sua seconda stagione, che ha sbalordito la critica e battuto i record di visualizzazioni su Apple TV+. La seconda stagione è diventata la serie più vista nella storia della piattaforma.

I dettagli di The Whisper Man

La regia del film è affidata a James Ashcroft, mentre la sceneggiatura è curata da Ben Jacoby e Chase Palmer. I produttori di AGBO includono Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Michael Disco, con The Whisper Man che segna il sesto film nella collaborazione tra Netflix e AGBO.

Mission: Impossible 6, Michelle Monaghan in una foto dal set

Basato sul bestseller del New York Times di Alex North, The Whisper Man racconta la storia di una vedova scrittrice di gialli che, dopo il rapimento del figlio di 8 anni, si rivolge a suo padre, un ex detective della polizia in pensione. Scoprirà che il caso è legato a un serial killer condannato, noto come The Whisper Man, il cui crimine risale a dieci anni prima.

Kassee Whiting produrrà per AGBO, insieme a Marcus Viscidi. La produzione del film inizierà questa primavera sulla costa orientale degli Stati Uniti. La collaborazione tra i fratelli Russo e AGBO continua a dare frutti, dopo il successo di Mosul (2019), Tyler Rake (2020) con Chris Hemsworth, The Gray Man (2022) con Ryan Gosling e Chris Evans (entrato nella Top 10 dei film più popolari di sempre su Netflix) e Extraction 2 (2023). Tutti e tre i film hanno raggiunto la Top 10 di Netflix.

Killers of the Flower Moon: un'immagine di Robert De Niro

Il prossimo film di AGBO in uscita è il fantascientifico The Electric State, previsto per il 14 marzo, con Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci nel cast.