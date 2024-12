Adam Scott e Danielle Deadwyler protagonisti del thriller The Saviors”

Adam Scott e Danielle Deadwyler saranno i protagonisti di The Saviors, un thriller a tinte fosche che racconta di una coppia di periferia la cui vita va fuori controllo quando affittano il loro garage a misteriosi inquilini.

Il film è attualmente in produzione a Los Angeles. Kevin Hamedani dirige da una sceneggiatura che ha co-scritto con Travis Betz, presente nella Blacklist 2018.

Matt Smith e Dan Gedman di Highway 10 stanno finanziando e produrranno, si tratta del primo film prodotto sotto il loro nuovo marchio. Inoltre, Adam Scott e Naomi Scott produrranno per conto di Great Scott Productions, Nicholas Weinstock e Divya D'Souza produrranno per Invention Studios e Bradley Gallo e Michael Helfant produrranno per Amasia Entertainment. Deadwyler, Alyssa Roehrenbeck e Josh Sathre saranno i produttori esecutivi.

I prossimi progetti dei protagonisti

Prossimamente, Scott sarà protagonista della seconda stagione di Scissione su Apple TV+, di cui è anche produttore esecutivo. Il suo ruolo nella serie gli è valsa una nomination agli Emmy Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Golden Globe, ai Film Independent Spirit Award e ai Critics' Choice Award.

Scott sarà anche co-conduttore della seconda stagione di "The Severance Podcast with Ben Stiller and Adam Scott", che produrrà attraverso la Great Scott Productions. Inoltre, Scott sarà protagonista e regista del suo primo film, Double Booked, insieme a Sterling K. Brown, Zazie Beetz e Alexandra Daddario. Tra i crediti dell'attore figurano Parks & Recreation, Fratellastri a 40 anni e Party Down.

Till: un'immagine di Danielle Deadwyler

La Deadwyler sta attualmente ottenendo recensioni entusiastiche per la sua interpretazione in The Piano Lesson di Netflix. La vedremo poi nel thriller Carry-On, in prima visione su Netflix a dicembre. Tra i crediti di Deadwyler troviamo Till - Il coraggio di una madre, Station Eleven e The Harder They Fall.