Michelle Hunziker: il vestito si strappa a All Togheter Now e la Tatangelo la copre

Durante l'esibizione a All Togheter Now Michelle Hunziker ha rotto il vestito: la conduttrice è uscita dallo studio coperta da Anna Tatangelo.

Performance con vestito strappato per Michelle Hunziker, che ad All Together Now è stata costretta a riparare in camerino dopo che l'abito bianco e nero che indossava si è rotto davanti alle telecamere durante l'esibizione con Anna Tatangelo e Rita Pavone ed è stata costretta a uscire con l'aiuto della ex di Gigi D'Alessio.

Michelle Hunziker è stata vittima di un incidente hot ad All Togheter Now, il programma che la presentatrice conduce affiancata dai giurati J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga. Il vestito della Hunziker aveva già fatto i capricci nel backstage quando si è leggermente aperto mostrando gli slip bianchi, come si vede nel video postato su Instagram dalla conduttrice poco prima della messa in onda del programma.

A metà programma Michelle si è esibita davanti al muro con Anna Tatangelo e Rita Pavone per una versione tutta al femminile di Proud Mary scritta da John Fogerty. Le tre interpreti si sono lasciate andare e la Hunziker era la più scatenata sul palco tanto che ha rotto il vestito. Alla fine della performance Michelle sorridendo e con la sua solita ironia ha detto "Ragazzi mi si è strappato il vestito per la foga". Rita Pavone e Anna Tatangelo le sono subito corse accanto e le hanno fatto scudo fino all'uscita mentre la conduttrice diceva: "vado in camerino a ricucire", come si può vedere in questo video.

Subito dopo la pubblicità, Michelle Hunziker si è presentata davanti al suo pubblico con un nuovo vestito nero e ha portato avanti lo show brillantemente fino alla fine.

All Togheter Now è la versione italiana dell'omonimo game show musicale andato in onda per la prima volta nel 2018 sulla BBC nel 2018. In Italia il programma è arrivato per la prima volta nel maggio del 2019 e nelle tre edizioni fin qui trasmesse è sempre stato presentato da Michelle Hunziker.