Michelle Hunziker: la setta che la plagiò e le regole alle quali doveva obbedire

Michelle Hunziker fu plagiata da una setta per cinque anni: 'Mi allontanarono dai miei affetti. Per loro ero una gallina dalle uova d'oro'.

Nel 2017 Michelle Hunziker, durante un'intervista del Corriere della Sera, ha confessato di esser stata "prigioniera di una setta per cinque anni". La showgirl si è aperta a proposito di quelli che ha definito come "i cinque anni più brutti della sua vita" per un motivo ben preciso: la vita è complicata, cadere in una trappola è facile e la sua storia potrebbe aiutare qualcuno un giorno.

"È la prima volta che racconto questa storia. Finora ho nascosto tutto persino a mia madre, l'unico con cui ne ho parlato è stato mio marito Tomaso. Quando ci siamo conosciuti abbiamo condiviso tutto: lui i suoi lutti e io la mia esperienza dei cinque anni in una setta." Ha spiegato la Hunziker durante l'intervista.

"Una volta uscita da lì è stato un continuo tentativo di ricostruire la mia vita." Ha continuato Michelle. "Non è stato facile accettare che fosse successo proprio a me: ho sofferto di attacchi di panico e per anni ho creduto che sarei morta di lì a poco, per soffocamento, come aveva previsto la setta."

La Hunziker doveva obbedire alle seguenti regole all'interno della setta: