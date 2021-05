Michelle Hunziker saluta Franco Battiato con un ricordo su La Cura: "Eri così protettivo"

Anche Michelle Hunziker ha voluto dire addio a Franco Battiato: la conduttrice ha svelato che è legatissima al brano La Cura che le fu dedicato all'inizio della sua carriera da Franco Tuzio, il suo manager scomparso qualche anno fa.

Franco Battiato si è spento nella giornata di ieri e l'artista siciliano in queste ore è stato omaggiato da tanta gente comune che ha voluto rendergli omaggio sui social citando frasi tratte dai suoi innumerevoli capolavori. Anche molte star hanno salutato uno dei Maestri della nostra musica, ad esse nelle ultime ore si è unita Michelle Hunziker che nelle sue storie di Instagram ha svelato un inedito particolare della sua vita legato ad un brano di Battiato.

La conduttrice di Striscia la Notizia ha detto ai suoi follower che una delle colonne sonore della sua vita è La Cura, il capolavoro scritto da Franco Battiato nel 1997 tratto dall'album L'imboscata. Michelle ha raccontato sul social che all'inizio della sua carriera, quando neanche lei credeva in se stessa, c'era una persona che le ha sempre dato fiducia. La Hunziker si riferisce al suo manager Franco Tuzio, scomparso a 63 anni il 14 ottobre del 2017.

Michelle ha ammesso che ogni volta che ascolta La Cura non riesce a trattenere le lacrime ricordando un momento particolare della sua vita: "un giorno eravamo in macchina e stavamo andando a Zelig. Lui mi guardò e mi disse 'Questa è la canzone che ti dedico perché ti voglio veramente bene e ti proteggerò per sempre'", il brano era ovviamente La Cura, e nel testo, una vera poesia, troviamo tra l'altro le parole "Perché sei un essere speciale, Ed io avrò cura di te".

Ricordando il suo amato manager e il loro rapporto, Michelle Hunziker dice: "Io auguro a tutti voi là fuori di avere nella vita una persona, basta una, che creda davvero in voi. Ma veramente, senza secondi fini. Questa è la più grande ricchezza".

La conduttrice di origini svizzere aveva già parlato di questo legame tra lei, il manager e la Cura nel post in cui aveva salutato Franco Tuzio nel giorno della sua morte. Nella caption Michelle aveva scritto: "Un giorno, in macchina, mentre mi accompagnavi a Zelig mi hai dedicato una canzone La Cura di Battiato. Eri talmente protettivo che certe volte dovevo nasconderti delle cose per non farti preoccupare, come fanno i figli".