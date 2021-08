Michelle Hunziker, nuovo taglio di capelli per miss "Bionditudine" (FOTO)

Michelle Hunziker ha recentemente mostrato, attraverso la sua pagina Instagram, un nuovo taglio di capelli che ha letteralmente lasciato i fan senza parole. "Ma come mi combino per la mia bionditudine" ha scritto la star in una delle sue storie recenti. In seguito ha postato due foto sul proprio profilo che hanno già raggiunto oltre un quarto di milione di like.

Michelle Hunziker sul set del film Natale a Rio

I fan credevano che Michelle stesse semplicemente rivisitando la sua tinta ma non è stato affatto così: l'attrice e showgirl ha completamente cambiato il suo taglio, optando per qualcosa di decisamente fresco, rivoluzionando così il suo look.

La presentatrice televisiva ha scelto di tagliare i capelli, scegliendo un taglio più corto, biondo e ondulato rispetto al suo stile precedente. Nella didascalia dei due scatti Michelle ha semplicemente scritto: "Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio...".

La Hunziker è stata prevedibilmente travolta da commenti positivi e dai complimenti di fan e personaggi del mondo dello spettacolo. "Non ci credo, impossibile" ha scritto la stilista Elisabetta Franchi. "Si ti sta bene il vestito nuovo..." ha scherzato il collega di Striscia la Notizia Jimmy Ghione. "Stupenda. Li taglio anch'io" ha commentato Cristina Parodi.