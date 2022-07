Michelle Hunziker e Federica Panicucci: identificato e indagato il loro stalker

Gli accertamenti informatici hanno permesso di risalire al presunto stalker di Michelle Hunziker e Federica Panicucci: il ragazzo ha 22 anni ed è originario di Bologna. Le due conduttrici hanno ricevuto nel tempo numerosi messaggi a sfondo sessuale e minacce di morte.

Era la stessa persona a minacciare sui social Michelle Hunziker e la sua collega Federica Panicucci, accanendosi in modo particolare contro la conduttrice di Mattino Cinque News. Il giovane identificato dalla polizia postale ha 22 anni, secondo il quotidiano Il Giorno, che per primo ha riportato la notizia, a breve ci potrebbe essere una richiesta di rinvio a giudizio.

I primi messaggi apparsi sui social contro la Panicucci risalgono allo scorso mese di agosto, "Sparo a te e a tuo figlio", aveva scritto lo stalker sotto i suoi post. In un altro si leggeva "Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi...". Alcune minacce arrivavano con messaggi diretti, altri come commenti ai post.

L'attività dello stalker ed hater verso Michelle Hunziker è stata meno costante, ci sarebbero un paio di messaggi a sfondo sessuale e sessista. L'odio del 22enne era alimentato dall'impegno della conduttrice di origini svizzere nei confronti delle donne vittime di violenza o abusi. La Hunziker in passato ha assunto una guardia del corpo dopo che uno stalker aveva minacciato lei ed Aurora, la figlia che condivide con Eros Ramazzotti.