Michele Morrone contro l’autrice di 365 giorni per le parole contro l’Italia

Michele Morrone si è infuriato con l'autrice di 365 giorni, Blanka Lipinska, per le sue parole contro l'Italia: l'autrice ha soggiornato per alcuni giorni nel nostro Paese e lo ha criticato aspramente sui suoi profili social.

Blanka Lipinska è l'autrice della trilogia erotica da cui è stato tratto 365 giorni, il film che lo scorso anno ha spopolato su Netflix. La scrittrice polacca ha passato alcuni giorni di vacanza nel nostro paese e sembra che non sia rimasta soddisfatta dell'accoglienza. La Lipinska ha scritto sul suo profilo Instagram che gli alberghi in cui ha soggiornato non erano il top e ha criticato le lunghe file d'attesa che, a suo dire, ha dovuto sobbarcarsi "Odio l'Italia, odio tutto dell'Italia" si legge nelle sue storie di Instagram "l'unica cosa buona di questo paese è il vino e i miei bellissimi attori".

Michele Morrone, diventato celebre proprio grazie alla pellicola 365 giorni, ha voluto dissociarsi dalle parole della scrittrice e su Instagram ha scritto: "Amo il mio Paese come il resto del mondo. Non voglio essere nemmeno per un secondo associato allo schifo che ha detto sull'Italia. Sono fiero di essere italiano".

Michele Morrone è stato impegnato in questi giorni sul set di 365 giorni 2, il seqeul del film diretto ancora una volta da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes. L'uscita della pellicola sulla piattaforma streaming è annunciata per il 2022.