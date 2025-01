Michael Sheen rilancia il Welsh National Theatre e ne sarà il direttore artistico

Michael Sheen ha annunciato che finanzierà la rinascita del National Theatre Wales, attiva in Galles, dopo la chiusura forzata avvenuta nel 2024 a causa di un taglio dei finanziamenti pari a 1.6 milioni di sterline.

L'attore, che in queste settimane dovrebbe ritornare sul set di Good Omens, sarà il direttore artistico oltre a sostenere dal punto di vista economico le attività.

L'annuncio compiuto da Sheen

Il debutto con la prima produzione del Welsh National Theatre avverrà nel 2026 con uno spettacolo in programma al Millennium Centre nella città di Cardiff.

Michael Sheen ha spiegato che la chiusura del National Theatre Wales è stata un momento 'incredibilmente triste, ma non una sorpresa' e questo l'ha spinto a cercare una soluzione. La star gallese ha spiegato: "Mi sono reso conto che se non trovavamo un modo per immaginare una possibilità per andare avanti, sarebbe potuto passare molto tempo, o non avremmo nemmeno mai avuto di nuovo, l'opportunità di avere un teatro nazionale in Galles".

Good Omens: niente stagione 3, la storia si concluderà con un episodio solo

Sheen ha proseguito: "Voglio che sia qualcosa che rappresenta la ricca cultura che esiste e abbiamo sempre avuto in questo paese. Vogliamo soddisfarci, ma elettrizzare il mondo. Voglio poter raccontare grandi storie su palchi importanti per un pubblico numeroso".

Il successo dello spettacolo teatrale Nye, di cui è stato protagonista ed è stato co-prodotto dal National Theatre e dal Wales Millennium Centre, ha ispirato Michael ad agire per riportare in vita la realtà teatrale: "Gli autori e i registi teatrali gallesi devono essere in prima fila in questa realtà. E le nostre storie gallesi devono esserne il cuore. Penso che se si aggiunga l'ambizione, l'audacia alla creatività e all'innovazione, allora le persone reagiranno in modo positivo".