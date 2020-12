Michael Sheen svela perché ha rinunciato all'onorificenza ricevuta dalla regina Elisabetta II

L'attore Michael Sheen, in una nuova video intervista, ha spiegato perché nel 2017 ha rinunciato all'onorificenza ricevuta dalla regina Elisabetta II.

Michael Sheen ha rivelato il motivo per cui ha rinunciato all'onorificenza dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico che aveva ricevuto dalla regina Elisabetta II nel 2009.

L'attore, in occasione di una video intervista rilasciata a Owen Jones, ha spiegato che la decisione è stata presa dopo aver capito meglio il rapporto esistente tra il Galles e lo stato britannico.

Nel 2017 Michael Sheen ha tenuto l'annuale Raymond Williams Lecture, l'evento in onore del defunto teorico gallese, affrontando quindi le tematiche legate alla cultura e all'identità gallese. Durante la conferenza l'attore aveva fatto riferimento al modo in cui il titolo di Principe di Galles sia stato conferito da re Edoardo I a suo figlio, erede al trono, come parte della sua repressione di una ribellione gallese.

Michael Sheen ha raccontato: "Compiendo le mie ricerche per compiere quella conferenza ho imparato davvero molto sulla storia del Galles. Ricordo che ero lì seduto pensando 'Ho una scelta: o non tengo questa conferenza e tengo il mio titolo, o lo faccio e ci rinuncio".

L'attore ha aggiunto che è stato molto onorato nel ricevere il riconoscimento grazie al suo lavoro nel campo artistico e la rinuncia non è stata legata a una mancanza di rispetto: "Mi sono semplicemente reso conto che sarei stato un ipocrita se avessi detto quelle cose sulla natura del rapporto tra il Galles e lo stato britannico". Parlando del titolo di Principe di Galles, Michael Sheen ha infine auspicato che in futuro sia al centro di un cambiamento: "Sarebbe una cosa incredibilmente significativa".