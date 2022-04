Michael Mann si prepara a girare "Ferrari" in Italia con Adam Driver e Penélope Cruz

Michael Mann sta per dare inizio alle riprese di Ferrari: la pellicola, girata in Italia, racconterà la storia di Enzo Ferrari, il creatore del marchio di auto sportive più iconico del pianeta.

Michael Mann si trova in Italia con Adam Driver e Penélope Cruz per girare Ferrari: il celeberrimo regista sta cercando di realizzare la pellicola, che racconta la storia di Enzo Ferrari, da oltre due decenni e ora sembra proprio che finalmente il progetto stia per decollare.

Driver interpreterà il leggendario Enzo Ferrari, il dirigente automobilistico che riuscì a trasformare la sua passione per le corse nel marchio di auto sportive più iconico del pianeta, dopo aver ottenuto il ruolo che precedentemente era stato offerto a Hugh Jackman.

Oltre a Driver il film, basato sul libro "Enzo Ferrari - L'uomo e la macchina" di Brock Yates, vedrà anche Penelope Cruz nei panni di Laura Dominica Garello Ferrari e Shailene Woodley nel ruolo dell'amante di Enzo, Lina Lardi.

Michael Mann, intervistato di recente a proposito di Ferrari, ha dichiarato: "Essere in grado di avere questi artisti meravigliosamente talentuosi, attori Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley, portare in vita questi personaggi unici in location a Modena e in Emilia-Romagna è una visione realizzata".