Michael Mann è entrato in studio forzando i picchetti della WGA? Il regista nega

Michael Mann sarebbe stato visto attraversare un presidio degli sceneggiatori durante lo sciopero della Writers Guild of America, ma il regista ha negato tale accusa.

Un utente di Twitter ha accusato Mann senza nominarlo direttamente, inserendo il maggior numero possibile di titoli delle sue opere in un tweet che affermava che "ha guidato fino al Gate 3 velocemente, come un Ladro o un Nemico Pubblico, guidando una Ferrari per scappare da un Manhunter o da Miami Vice". Gli altri titoli di Mann citati nelle quattro frasi erano Heat - La sfida, Insider - Dietro la verità, La fortezza, Blackhat, Collateral, Ali e, presumibilmente, L'ultimo dei mohicani. Il tweet suggeriva che il "Gate 3" che Mann avrebbe attraversato in auto apparteneva al lotto della Fox.

Nonostante l'accusa, il portavoce di Mann ha negato che il regista sia entrato nel lotto della Fox o abbia attraversato il presidio, sostenendo che "non sta lavorando per la 20th Century Fox o per qualsiasi altra società bloccata dagli scioperi".

Una dichiarazione in risposta alle accuse recitava: "La produzione indipendente di Mann, Ferrari, sta affittando il palco di missaggio Howard Hawks dal fornitore, Fox Post Sound, per finalizzare il mix 7.1 Atmos del suo film. È totalmente solidale con gli obiettivi della WGA in questo sciopero". Mann ha anche postato ieri su Instagram una foto che lo ritrae mentre mixa il suono del film in questo luogo.

