Michael Keaton: "Donald Trump? Non possiamo sopravvivere ad altri 4 anni con lui"

Michael Keaton è il protagonista di uno spot attraverso cui invita gli abitanti della Pennsylvania a votare per Joe Biden. L'attore ha dichiarato che l'America non sopravvivrebbe ad altri 4 anni di Donald Trump ed ha puntato il dito contro il tycoon per la sua gestione dell'emergenza sanitaria.

This election is crucial — we cannot survive 4 more yrs of Trump. He lacks the compassion, empathy, & competence to lead. PA small businesses have suffered & people have lost their lives to #COVID19. Pennsylvania, join @MichaelKeaton & us to help elect @JoeBiden. #Election2020 pic.twitter.com/JVyZxgH6s7 — American Bridge 21st Century (@American_Bridge) October 9, 2020

Quando mancano pochi giorni all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, anche Michael Keaton ha scelto di aggiungersi al gruppo di celebrità che hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno a Joe Biden. Attraverso un annuncio pubblicato da American Bridge 21st Century, l'attore si è rivolto agli elettori della Pennsylvania. "Questa elezione è cruciale: non possiamo sopravvivere ad altri 4 anni di Trump. Gli manca la compassione, l'empatia e la competenza per guidare il Paese. Le piccole imprese della Pennsylvania hanno sofferto e le persone hanno perso la vita a causa del Covid-19" si legge nel post social.

Lo spot in questione inizia con Keaton che indossa un cappello dei Pittsburgh Pirates e si presenta dicendo: "Ciao! Sono Michael Keaton da vicino Pittsburgh, nella Pennsylvania occidentale". Keaton prosegue dicendo che la maggior parte delle persone probabilmente non vorrebbero ascoltarlo ma anche che in realtà dovrebbero farlo perché lui ha interpretato Batman. Keaton afferma: "Potete comportarvi come se non voleste ascoltarmi e non vi biasimerei. Ma, siamo onesti, io sono un fottuto Batman" ha dichiarato Keaton, riferendosi alla sua interpretazione di Bruce Wayne nei film Batman e Batman - il ritorno.

L'attore di Birdman ha poi spostato l'attenzione sul presidente Donald Trump ed ha puntato il dito sulla sua gestione dell'emergenza sanitaria, spiegando: "Quando si è verificata questa pandemia, l'attuale occupante della Casa Bianca aveva informazioni grazie alle quali avrebbe potuto salvare vite umane e aiutare non solo i Pennsylvaniani, ma le persone in tutto il Paese. Ma questo non è successo". Keaton ha poi aggiunto: "Di conseguenza, i piccoli imprenditori e le donne hanno sofferto ed altre persone hanno perso la vita. Non potrei dormire la notte se entrassi in quella cabina e non votassi per Joe Biden".

Infine, l'attore statunitense ha rivolto parole positive nei confronti del candidato democratico: "Joe, uno di noi. Il tipo di ragazzo come mio padre e le persone della sua generazione. Ragazzi come John McCain. Voterò per lui e chiederò alle persone di fare lo stesso".