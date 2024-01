Michael: Juliano Krue Valdi interpreterà il re del pop da bambino nel film di Antoine Fuqua

Nel cast del film biografico su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua ci sarà anche Juliano Krue Valdi. Il giovane attore interpreterà la star della musica quando era un bambino e faceva parte, insieme ai fratelli, del gruppo Jackson 5.

L'arrivo del giovane nel cast

Il film Michael, scritto da John Logan, avrà come star Jaafar Jackson, nipote del Re del pop, e arriverà nelle sale il 18 aprile 2025.

Il produttore Graham King ha annunciato la scelta di Juliano Krue Valdi dichiarando: "Quando Michael era davvero giovane, circa undici anni, ha stupito il mondo, avendo lo spirito e il talento di un adulto. Era realmente un'anima anziana. Lui e Juliano hanno quello in comune. Oltre a essere un giovane talento fenomenale, Juliano è profondamente ispirato da Michael e dalla sua musica, ed è riuscito a tradurre quell'ispirazione in una presenza e un'interpretazione che catturano la vera magia del giovane Michael Jackson".

Il regista Antoine Fuqua ha aggiunto: "Assegnare il ruolo di Michael da ragazzino è stato molto più difficile rispetto al casting del ruolo da adulto, perché dovi trovi un attore bambino con le caratteristiche del più grande intrattenitore mai vissuto? Alla fine quello è stato l'elemento su cui ci siamo concentrati - il talento - e abbiamo cercato ovunque un attore che potesse incarnare lo spirito di Michael tramite la sua voce, il suo carisma, e le sue doti da ballerino. L'innegabile e vero talento di Juliano l'hanno messo in cima alla nostra lista".

Valdi ha infine sottolineato: "Questa opportunità è davvero importante per me perché Michael Jackson è il Re del Pop ed è davvero speciale nel mio cuore. Ho ballato sulle note delle sue canzoni ormai da cinque anni. Mi fa sentire davvero speciale e bene con me stesso. Amo l'energia di Michael Jackson".