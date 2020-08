Michael Jackson: via le immagini dei Funko Pop della star dal sito di giocattoli

Gli eredi di Michael Jackson attraverso gli avvocati che gestiscono i suoi diritti, musicali e non, hanno ordinato all'azienda Funko POP di togliere dal proprio sito le immagini del giocattolo con le fattezze del cantante.

Funko ha inserito alcune delle più grandi icone della musica, dei giochi, dei film e dei fumetti, nella loro popolare linea POP, rendendole "collezionabili" e così desiderabili per tantissimi fan. Questo ha portato, a un certo punto, a realizzare nel formato iconico di Pop, anche lo stesso Re del Pop, Michael Jackson.

Michael Jackson

Alcune fonti hanno detto che gli avvocati degli eredi di Jackson, hanno notificato alla Funko che stava ancora utilizzando le immagini dei Funko POP di Michael Jackson sul suo sito web. Poiché sono passati diversi anni da quando l'accordo di licenza con la proprietà di Jackson è scaduto, la MJ Estate ha chiesto di rimuoverle.

L'accordo di licenza tra la Jackson Estate e la Funko era valido dal 2011 al 2013 e la società di Jackson ha contestato il fatto che altri collezionisti potessero accedere alle immagini della star nel catalogo della Funko.

Va notato che i pupazzetti del cantante apparivano nella linea POP della Funko, ma questo non vuol dire che la Funko li vendesse attivamente o li avesse resi anche soltanto disponibili. Tuttavia, Funko avrebbe rimosso le immagini e ciò ha soddisfatto la richiesta della MJ Estate.

L'azienda aveva rilasciato cinque diversi Funko Pop di Michael Jackson, inclusi quelli basati su Bad, Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean e uno con lui in una giacca di paillettes. Non sono più in distribuzione attiva, quindi se ne vorreste uno, dovrete acquistarlo per vie traverse. Potete trovare i Funko Pop di Jackson su eBay a prezzi ancora accettabili.