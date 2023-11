Michael Jackson, Thriller 40: trailer per il documentario sull'album più venduto di sempre

Il documentario arriverà in streaming su Paramount+.

A più di quattro decenni dall'uscita di Thriller di Michael Jackson, il nuovo documentario Thriller 40 celebrerà la genesi e l'eredità di quello che è l'album più venduto di tutti i tempi.

Usher, Mary J. Blige, will.i.am, Mark Ronson, Misty Copeland, Maxwell, il regista del videoclip di "Thriller" John Landis e altri ancora sono stati intervistati nel corso del documentario, che include filmati mai visti prima sulla realizzazione del disco.

Pubblicato il 30 novembre 1982, Thriller - sesto album in studio di Jackson - ha ottenuto sette singoli nella top 10 della Billboard Hot 100, tra cui due n. 1: "Beat It" e "Billie Jean". Oltre a vincere otto Grammy, l'album è stato certificato 34 volte platino dalla RIAA e ha totalizzato più di 100 milioni di vendite in tutto il mondo, diventando l'album più venduto di tutti i tempi.

C'è un "prima" e un "dopo" Thriller

Il documentario è stato diretto da Nelson George e prodotto da Optimum Productions e Company Name. Colin Hanks, Sean Stuart e i co-esecutori dell'eredità di Jackson John Branca e John McClain sono i produttori.

"Ci sono due momenti nel mondo della musica: prima di Thriller e dopo Thriller", afferma il giornalista Steven Ivory, prima di dare il via al trailer.

Il trailer ripercorre il processo di produzione dell'album, i video musicali, il Moonwalk (che Jackson fece debuttare in occasione dello speciale Motown 25 del 1983) e l'eventuale dominio mondiale del progetto e della sua mente musicale.

Thriller 40 debutterà su Paramount+ il 2 dicembre 2023.