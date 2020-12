Michael Jackson, venduto il celebre Neverland Resort: ecco a che prezzo

A 11 anni dalla scomparsa di Michael Jackson, la residenza personale del cantante, il Neverland Resort, è stato venduta per 22 milioni di dollari. Ad aggiudicarsela il miliardario Ron Burkle, che ha fatto sua la proprietà da 1092 ettari.

Michael Jackson, il Re del Pop

Situato nei pressi di Los Olivos, Santa Barbara, California, e precedentemente noto con i nomi di Zaca Laderas Ranch e Sycamore Valley Ranch, il Neverland Resort era entrato in possesso di Jackson dopo che questi se ne innamorò durante la registrazione del video di "Say, Say, Say" nel 1983, il brano che cantò insieme a Paul McCartney.

Come riporta anche The Wrap, la proprietà è poi diventata un vero e proprio parco giochi, che poteva vantare anche una ruota panoramica, delle montagne russe, degli enormi scivoli, una gigantesca nave dei pirati e numerose altre attrazioni che solitamente trovereste nei luna park, oltre a una sala giochi e a uno zoo privato.

Tutto considerato, dunque, una cifra come quella pagata da Burkle sembrerebbe davvero irrisoria, in condizioni normali, ma le numerose accuse di pedofilia nei confronti del cantante, e le indagini che ne sono susseguite, hanno contribuito ad abbassarne il prezzo. Nel 2008, dopo il termine del processo, Jackson vendette una percentuale sconosciuta della residenza a una ditta privata per far fronte ai propri debiti, e il parco giochi venne smantellato.

Dopo la sua morte, tuttavia, la famiglia di Michael Jackson riuscì a mantenere parzialmente la proprietà del ranch, e dopo averla nuovamente rinominata Sycamore Valley Ranch nel 2015, venne messa in vendita per 100 milioni.