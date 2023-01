Michael: Jaafar Jackson, nipote del Re del pop, sarà il protagonista del nuovo film di Antoine Fuqua

Jaafar Jackson sarà Michael Jackson nel nuovo film biografico diretto da Antoine Fuqua. Sembra proprio che il nipote 26enne del Re del pop abbia convinto il regista ad affidargli questo ruolo, ricordando che non sarà affatto un'impresa semplice portarlo sul grande schermo.

Per adesso non sappiamo ancora molto riguardo a questo nuovo progetto, se non che sarà scritto da John Logan, diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King (Bohemian Rhapsody).

Jaafar, per chi non lo sapesse, balla e canta dall'età di 12 anni, ed è il figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael Jackson e membro dei The Jackson 5. In base a quanto riportato da Deadline nella scorsa settimana, sembra proprio che questo biopic cercherà di raccontare la vita di Michael per intero, senza omettere i dettagli più scabrosi e controversi, le accuse e le speculazioni.

Michael: Antoine Fuqua dirigerà il film su Michael Jackson

Non sappiamo fino a che punto si spingeranno con Michael, anche se la curiosità in merito alla pelllicola targata Lionsgate è tanta. Jafaar, oltre al legame grazie alla sua famiglia, sembra comunque possedere il talento musicale necessario a riportare in vita sugli schermi Michael.