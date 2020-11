Michael J. Fox ha incontrato per la prima volta Lady Diana alla première di Ritorno al Futuro, esperienza che però per l'attore si è rivelata un vero incubo: ecco perché.

In una recente intervista rilasciata a Jimmy Fallon, Michael J. Fox ha ricordato il suo incontro con Lady Diana, avvenuto in occasione della première mondiale di Ritorno al Futuro. L'attore ha quindi descritto l'emozione provata ma anche il panico vissuto in quella circostanza per via di un particolare che ha reso l'esperienza un vero e proprio incubo.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Con l'uscita della quarta stagione di The Crown, avvenuta domenica su Netflix, sui social e sui media si è tornato a parlare prepotentemente di Diana Spencer, figura rimasta da sempre nel cuore della gente e raccontata sotto gli aspetti più intimi nei nuovi episodi dell'opera creata da Peter Morgan. Non a caso, anche Michael J. Fox è finito a parlare della principessa del Galles durante una sua ospitata al The Tonight Show con Jimmy Fallon. L'attore si trovava lì per promuovere l'uscita del suo libro, No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, quando ha riportato alla mente la première mondiale di Ritorno al futuro, esperienza che per lui è stata significativamente influenzata proprio dalla presenza di Lady D nel pubblico.

La Principessa Diana con i suoi due figli, Harry e William

Diana non solo ha partecipato all'evento organizzato a Londra ma si è anche seduta accanto all'attore durante la proiezione del film. "Era seduta accanto a me", ha ricordato Fox. "Le luci si sono spente ed il film è iniziato ed in quel momento mi sono reso conto di essere ad un 'finto sbadiglio ed un braccio disteso' di distanza da quello che sarebbe sembrato a tutti gli effetti un appuntamento romantico con lei, il che era esilarante".

Nonostante l'emozione provata nel sedersi accanto alla principessa, l'attore ha raccontato come quel momento non sia stato privo di inconvenienti. "Il film è iniziato ed io dovevo andare a fare pipì", ha ricordato Fox. "Quindi, per il resto del film, sono rimasto seduto lì, praticamente a morire. Non potevo dirle niente e non potevo allontanarmi da lei perché non potevo passarle davanti e darle le spalle. Per questo motivo è stata solo un'agonia. Doveva essere la notte più bella della mia vita, ma è stato solo un lungo incubo".

Ricordiamo che nel suo libro, Michael J. Fox ha raccontato i momenti più belli della sua vita professionale ma anche quelli drammatici legati al morbo di Parkinson, diagnosticatogli proprio nel momento più fortunato della sua carriera. L'attore ha quindi descritto i sintomi della malattia ed ha spiegato a cuore aperto la sua scelta di ritirarsi dal cinema, proprio perché impossibilitato a trascorrere ore sul set e a ricordare le battute dei film.